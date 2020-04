De ce sunt sportivii mai expusi in timpul pandemiei de coronavirus

Ziare.

com

Un studiu al imunologilor si al specialistilor pneumologi de la institutele din Berlin, Roma si Verona sugereaza ca din cauza exercitiilor fizice intense, sportivii de elita au sanse mai mari sa inhaleze particulele de virus si sa le directioneze in zona inferioara a plamanului.Covid-19, boala cauzata de noul coronavirus, poate provoca complicatii si afectiuni ale plamanilor precum pneumonia, iar in cazurile severe un sindrom respirator acut sever (ARDS).Conform studiului, sportivii care sunt asimptomatici isi pot agrava starea prin infectarea plamanilor in timpul antrenamentelor intense.Fotbalul si celelalte sporturi au fost suspendate in majoritatea ligilor europene si reluarea lor este un subiect de mare actualitate in aceste zile. UEFA a stabilit data de 25 mai ca termen limita pentru ligile nationale care sa prezinte planurile privind reluarea sezonului. Toate partile implicate, ligi, cluburi, asociatii, sustin reluarea campionatelor doar in conditii de siguranta si la recomandarea autoritatilor sanitare.Oamenii de stiinta italieni Paolo Matricardi, Roberto Dal Negro si Roberto Nisini au ridicat intrebari, in studiul lor despre Covid-19, privind siguranta sportivilor daca virusul este inca in libertate.Ei sustin ca sportivii profesionisti sunt expusi la virus in mod special, mai mult decat persoanele obisnuite, din cauza exercitiilor fizice intense si de lunga durata. Plamanii sportivilor de inalta performanta favorizeaza semnificativ inhalarea profunda a agentilor infectiosi.''Chiar si SARS-CoV-2 se poate raspandi mai usor in zonele cele mai profunde ale plamanilor in timpul exercitiului intens si acolo incepe actiunea sa agresiva. Nu intamplator, o mare parte dintre jucatorii profesionisti de fotbalul au acuzat stari de febra, tuse seaca si stare de rau imediat sau la cateva ore dupa ultimul lor meci oficial'', se arata in lucrarea cercetatorilor italieni.Sindromul respirator acut sever Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) este numele dat noului coronavirus din 2019, iar Covid-19 este nume dat bolii asociate cu virusul.Un alt risc este faptul ca sportivii asimptomatici, dar care au virusul, isi pot agrava situatia daca permit migrarea virusului din partea superioara in cea inferioara a plamanilor. Sportivii infectati pot inhala sau elimina aerosoli care pot contine virusul si apoi aceste particule sunt reinhalate, ceea ce va favoriza raspandirea virusului in zonele inferioare ale cailor respiratorii.Cercetatorii sustin ca virusul poate fi transmis de asemenea in timpul jocurilor: ''In sporturile de contact, cum e vorba de exemplu in sporturile de echipa sau la maraton , aerosolii au sanse mari sa fie inhalati de alti sportivi, facilitand o transmisie virala. Trebuie subliniat ca exercitiile intense provoaca scuiparea frecventa a secretiilor si acest lucru poate contribui in continuare la raspandirea SARS-CoV-2 de mediu, in special in cazurile in care recomandarile de distantare nu sunt respectate cu strictete''.Asociatia mondiala a jucatorilor (WPA), care reprezinta circa 85.000 de sportivi din diferite sporturi din peste 60 de tari, a opinat, marti, prin directorul executiv Brendan Schwab, ca nu ar trebui sa existe presiuni care sa grabeasca procesul de reluare a competitiilor.Sindicatul international al fotbalistilor (FIFPro) a facut de asemenea apel la prudenta, pentru ca jucatorii sa beneficieze de indrumari si protocoale cu privire la reluarea competitiilor intr-un mod sanatos si sigur.