Diana Belbita, dupa ce a ales sa nu mai reprezinte Romania in competitiile internationale: "Ma puteti considera tradatoare, chiar nu imi pasa"

Luptatoarea romana in varsta de 23 de ani, stabilita in urma cu scurt timp peste Ocean, spune ca a luat aceasta decizie satula fiind de criticile primite in Romania.In schimb, Diana spune ca e incantata de cum a fost primita in Canada, tara sub steagul careia a decis sa lupte de acum inainte."Am primit mult mai multa sustinere neconditionata din partea oamenilor straini, decat din partea romanilor. Ani de zile am luptat cu mandrie sub steagul Romaniei si am incercat sa il ridic cat mai sus. Zilele acestea am fost mandra sa spun ca sunt romanca ori de cate ori cineva m-a intrebat de unde sunt, iar tot ce primesc acum sunt critici. Oricat de mult imi iubesc tara, nu vreau sa mai fiu reprezentantul unor oameni care atunci cand esti jos te blameaza si nu stiu altceva sa faca decat sa incerce sa te tina acolo", a spus Diana Belbita pentru Telekom Sport "Judecati-ma, daca asta vreti! Ma puteti considera tradatoare. Chiar nu imi pasa! Pe mine nu m-a crescut statul, pe mine m-au crescut parintii si au facut-o cu greu. Asadar, am decis ca voi lupta sub steagul Canadei, tara a carui oameni m-au primit cu bratele deschise si tara unde eu ma simt acasa. Toti cei care ma iubesc si ma sustin cu adevarat, cred ca vor fi alaturi de omul si sportivul Diana Belbita, indiferent de ce culori reprezint", a mai precizat aceasta.La sfarsitul saptamanii trecute, Diana Belbita, cunoscuta si ca "Printesa razboinica", a avut parte de un debut nefast in UFC.Sportiva noastra a fost invinsa la UFC Boston de britanica Molly McCann, prin decizie, scor 26-30.Vezi: Diana Belbita, esec usturator la debutul in UFC: "Printesa razboinica" a incasat peste 100 de lovituri (Video) Diana Belbita a devenit cunoscuta luptand in tara, iar apoi a facut pasul catre televiziune, participand cu succes la un show de divertisment.