Diana Belbita, esec usturator la debutul in UFC: "Printesa razboinica" a incasat peste 100 de lovituri (Video)

Sportiva noastra a fost invinsa la UFC Boston de britanica Molly McCann, prin decizie, scor 26-30.McCann a fost net superioara in lupta la sol, iar cel mai spectaculos moment s-a produs in runda a doua, cand a reusit sa o puna la sol pe Diana si a legat o serie lunga de lovituri.In total, Diana Belbita a incasat 126 de lovituri din cele 252 trimise de McCann. De partea cealalta, doar 104 dintre loviturile trimise de "Printesa razboinica" si-au atins tinta.Diana Belbita a devenit luptatoare profesionista in 2014, fiind multipla campioana nationala, europeana si mondiala la Kempo si kickboxing C.S.