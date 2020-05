Doliu in sportul romanesc: Un fost campion national a murit

Ziare.

com

"Ieri noapte, mentorul meu, profesorul Adrian Gagea, si-a dat ultima suflare. Este o pierdere ce nu poate fi descrisa in cuvinte si care lasa un gol imens sportului romanesc si cercetarii universitare. Toti cei care l-au cunoscut stiu ca domnul profesor si-a dedicat intreaga viata sportului, unde, cu pasiune, pricepere si viziune, a reusit sa-i ofere si un sens stiintific, domeniu atat de necesar dezvoltarii", se arata in postarea lui Adrian Socaciu.Adrian Gagea, care pe 2 iunie ar fi implinit 79 de ani, a fost profesor universitar de biomecanica la Catedra de Discipline Medicale, Facultatea de Kinetoterapie, Universitatea de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti si conducator de studii doctorale la 83 de doctoranzi. A fost cercetator stiintific gr. I si director la Centrul de Cercetari Interdisciplinare "Alexandru Partheniu" al UNEFS, publicand peste o suta de lucrari stiintifice si 16 carti stiintifice sau manuale. A brevetat in colaborare 9 inventii de electrofiziologie si biomecanica.Gagea a fost de 18 ori campion national la atletism in proba de aruncare a greutatii (dintre care de 11 ori pe teren acoperit) si a detinut mai multe recorduri nationale.A fost ales auditor al FISU in sase legislaturi consecutive a patru ani fiecare (1991-2015), a participat la 26 de Universiade si a fost presedinte la 14 Campionate Mondiale Universitare.