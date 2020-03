Donatie de 35 de milioane de dolari din lumea sportului pentru victimele pandemiei de coronavirus

Ziare.

Donatiile au inceput din data de 16 martie, cand au fost amanate toate competitiile sportive din Statele Unite, iar Fundatia NFL a donat 3,5 milioane dolari ca parte a eforturilor pentru lupta contra pandemiei de Covid-19.Donatiile "familiei" NFL au fost canalizate prin intermediul a 10 organizatii de caritate din Statele Unite, precum Crucea Rosie Americana, Fundatia Bob Woodruff, Boys & Girls Clubs of Americ etc."Toti suntem afectati de pandemia de Covid-19. Acum, mai mult ca niciodata, trebuie sa fim uniti ca sa ramanem in casa si sa ne mentinem puternici", a afrmat comisarul NFL, Roger Goodell.Liga Nationala profesionista de fotbal american (NFL) a cerut celor 32 de francize care o compun sa-si inchida toate bazele, pentru a intensifica eforturile in lupta contra propagarii noului coronavirus.Toate cluburile din liga si-au suspendat deja activitatile comerciale obisnuite si au interzis jucatorilor sa se mai deplaseze la bazele echipelor lor, cu exceptia cazurilor unor tratamente medicale.National Football League, cea mai populara liga sportiva profesionista din Statele Unite, a evitat pana acum un impact semnificativ al pandemiei de coronavirus deoarece se afla in extrasezon. Comisarul NFL, Roger Goodell, a anuntat recent ca draftul, selectia celor mai valorosi jucatori universitari de catre francize, va avea loc conform planificarii, in perioada 23-25 aprilie, la Las Vegas, insa cu portile inchise.