Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei a spulberat Franta in sferturile Campionatului European

Elizabeta Samara, Bernadette Szocs si Daniela Dodean Monteiro au adus punctele unei victorii clare a campioanelor en titre. Romania si-a asigurat astfel o medalie la Europenele de la Nantes.Samara a dispus cu 3-0 (12-10, 11-9, 11-9) de Laura Gasnier, Szocs a intrecut-o pe Marie Migot cu 3-1 (11-6, 11-7, 7-11, 11-9), iar Dodean s-a impus cu 3-0 (11-9, 11-4, 11-7) in duelul cu Audrey Zarif.In semifinale, sambata, Romania va infrunta echipa Poloniei, de la ora 11:00. In sferturi, polonezele au trecut de Olanda cu 3-1.O alta semifinalista este Portugalia (3-2 cu Germania, in sferturi), care va infrunta in penultimul act invingatoarea dintre Ungaria si Ucraina.