Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Punctul victoriei a fost adus de Daniela Monteiro Dodean, care a invins-o pe Manika Batra, cea mai buna jucatoare indiana, cu scorul de 3-1 (11-8, 11-4, 3-11, 11-2).Romania a castigat primul meci al confruntarii, la dublu, prin perechea Daniela Dodean/Elizabeta Samara, cu 3-2 (10-12, 12-10, 7-11, 11-5, 11-6) in fata cuplului Sutirtha Mukherjee/Ayhika Mukherjee.Un alt punct a fost adus de Elizabeta Samara, victorioasa cu 3-1 (12-10, 5-11, 11-2, 11-7) in meciul cu Ayhika Mukherjee.Punctele Indiei au fost obtinute de Manika Batra, 3-1 (7-11, 12-10, 11-9, 11-7) cu Bernadette Szocs, si de Sutirtha Mukherjee, 3-2 (8-11, 11-7, 11-9, 3-11, 11-4) cu aceeasi Bernadette Szocs.Prin calificarea echipei Romaniei la JO 2020, tara noastra a calificat si doua sportive in proba de simplu de la Tokyo.Romania a ajuns acum la 53 de sportivi calificati la JO 2020 pana in acest moment (nominala sau locuri cota):Atletism (5): Florentina Iusco (saritura in lungime), Alina Rotaru (saritura in lungime), Claudia Bobocea (1.500 m), Daniela Stanciu (saritura in inaltime), Alin Firfirica (aruncarea discului);Canotaj (18): patru rame masculin, dublu vasle feminin - categorie usoara, patru rame feminin, dublu vasle masculin, dublu vasle feminin, dublu rame feminin, dublu rame masculin;Ciclism (1): Vlad Dascalu (mountain bike);Fotbal (18): echipa nationala olimpica;Gimnastica artistica (2): Maria Holbura (individual compus), Marian Dragulescu (sarituri);Inot (2): Robert Glinta (100 m spate), Daniel Martin (100 m spate);Kaiac-canoe (2): canoe-2 masculin pe 1.000 m;Lupte (1): Alina Vuc (cat. 50 kg);Tenis de masa (3): echipa feminina (3 jucatoare);Tir sportiv (1): Laura Coman (pusca aer comprimat 10 m).