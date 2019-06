Echipa Romaniei lupta pentru medalia de aur la tenis de masa, la Jocurile Europene

Ziare.

Punctul victoriei Romaniei, campioana europeana in 2017, a fost adus de Daniela Dodean, la capatul unui meci dramatic, castigat cu 3-2 (11-6, 7-11, 12-14, 11-6, 12-10) in fata Georginei Pota, dupa un set decisiv in carte a condus cu 7-1, 9-5 si 9-8. Dodean a avut doua mingi de meci, la 10-8, dar le-a ratat pe ambele, insa a reusit sa se impuna in cele din urma cu 12-10. Daniela Dodean a revenit dupa ce a fost condusa cu 2-1 la seturi.Celelalte puncte ale Romaniei au fost obtinute de Bernadette Szocs, 3-0 (11-9, 11-7, 11-9) cu Pota si 3-1 (7-11, 12-10, 11-9, 11-4) cu Szandra Pergel.Ungaria a castigat la dublu, prin Szandra Pergel si Dora Madarasz, 3-2 (11-9, 6-11, 11-6, 9-11, 12-10) cu Dodean si Samara, un alt punct fiind adus de Madarasz, care a dispus de Elizabeta Samara cu 3-2 (7-11, 11-6, 9-11, 11-7, 11-8).Sambata, de la ora 13:00, Romania va intalni Germania in meciul pentru medaliile de aur. Castigatoarea va obtine calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Germania a trecut in cealalta semifinala de Polonia. Ungaria si Polonia se vor infrunta sambata (10:00) pentru bronz.Bilantul Romaniei pana acum este de doua medalii de aur, doua de argint si patru de bronz. Aurul a fost castigat de Laura Georgeta Coman, in proba de pusca aer comprimat 10 m, si de Catalin Chirila si Victor Mihalachi, la canoe-2 pe 1.000 m. Medaliile de argint au fost cucerite de Dacian Barna si Andreea Bogati in proba de perechi mixte din concursul de gimnastica aerobica, respectiv perechea Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs la tenis de masa - dublu mixt. Medaliile de bronz au fost obtinute la sambo, prin Daniela Poroineanu (cat. 56 kg), Anda Mihaela Valvoi (cat. 64 kg) si Alina-Petronela Paunescu (cat. +80 kg), si la gimnastica aerobica - grup (Gabriel Bocser, Mihai Alin Popa, Dacian Nicolae Barna, Dorin Marian Brotei si Andreea Bogati).Romania participa cu 123 de sportivi la Jocurile Europene de la Minsk, programate intre 21 si 30 iunie. Reprezentantii Romaniei vor concura la toate cele 15 sporturi si discipline sportive din program: atletism baschet 3x3, badminton, box ciclism , fotbal pe plaja, gimnastica - artistica, aerobica si ritmica, judo , kaiac-canoe, lupte - feminin, libere si greco-romane, sambo, tenis de masa, tir sportiv si tir cu arcul.Rezultatele obtinute la atletism, badminton, ciclism, judo, karate, tenis de masa, tir cu acul si tir sportiv conteaza pentru calificarea la Jocurile Olimpice - Tokyo 2020.