Eveniment sportiv inedit pe Transalpina, la 2145 de metri!

Conform anuntului facut de Romanian Drift Community, promotorul campionatului, un total de 30 de piloti din Romania si Bulgaria s-au inscris la evenimentul care se va desfasura pentru al treilea an consecutiv pe Transalpina.Noutatea vine de la faptul ca traseul de concurs a fost mutat de la Kilometrul 17, care se afla intre Novaci si Ranca, pana pe cel mai inalt punct al soselei."Am pregatit aceasta surpriza, care va fi totodata o adevarata provocare pentru toti pilotii prezenti", a explicat Denis Manea, presedintele Comisiei Nationale de Drift din cadrul FRAS.Runda din Pasul Urdele ar putea stabili si numele noului campion national absolut la drift. In acest moment, Razvan Fratianu, campion si in 2011, are un avantaj de 59 de puncte in fata lui Sorin Ene, ocupantul locului secund, si de 62 fata de Danko Dimitrov, aflat pe 3.Sambata sunt programate antrenamentele libere, iar duminica vor avea loc calificarile si battle-urile.Duminica, de la ora 16:00, Pro X va transmite in direct battle-urile etapei.