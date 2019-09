Eveniment sportiv spectaculos la Iasi

Ziare.

com

Unul dintre raliurile sale preferate, unde detine recordul de victorii pe probele speciale, pilotul clujean are nevoie de o victorie care sa il reconfirme in postura de mare favorit la campionat.Pe un Hyundai i20 R5, Tempestini il va avea in dreapta sa pe Sergiu Itu, acelasi copilot cu care a castigat detasat anul trecut runda din capitala istorica a Moldovei. Atunci, in urma sa au fost chiar colegii de la Napoca Rally Academy, Bogdan Marisca si Karoly Borbley (Ford Fiesta R5)."Imi place la Iasi, tot timpul m-am simtit excelent aici si imi doresc sa fac o figura frumoasa si de aceasta data", a spus Simone.In cazul unei victorii la Iasi, pilotul in varsta de 25 de ani si-ar putea asigura titlul de campion chiar etapa viitoare, acasa, la Cluj, in Raliul Transilvaniei. In schimb, inca de la Iasi, un alt echipaj de la Napoca Rally Academy, format din fratii Norbert Maior si Francisca Maior, isi poate asigura matematic titlul in divizia rezervata juniorilor.Un total de 69 de echipaje s-au inscris la editia din acest an a Raliului Iasului, urmand sa nu lipseasca niciunul dintre cei patru piloti aflati in lupta pentru titlu: Tempestini, Vali Porcisteanu, Dan Girtofan si Sebastian Barbu.