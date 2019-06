Evenimente sportive spectaculoase in aceasta saptamana, in Bucuresti si la Targu Mures

Ziare.

Atat sambata, cat si duminica, pasionatii de motorsport vor avea parte de demonstratii din partea pilotilor in parcarea din interiorul Complexului Expozitional Romexpo. Printre cei care isi vor arata maiestria pe traseul amenajat se numara cel mai tanar pilot de drift din Europa, Gabi Imre jr, care va face derapaje in tandem cu tatal sau, Gabi Imre.Un alt pilot tanar prezent la ATBS va fi Claudiu Adam, care la numai 15 ani este unul dintre cel mai bine cotati piloti romani de la Semi Pro.Ionel Suta va face drift cu singura Dacia Sport pregatita special pentru acest sport, in timp ce Razvan Stan va participa cu un Nissan 350z similar cu cel din filmul Tokyo Drift.Tot in weekend, dar la 350 de kilometri distanta de Capitala, va avea loc a doua etapa a sezonului din Campionatul National de Drift. Evenimentul se va desfasura, in premiera, pe circuitul inaugurat recent, Transilvania Motor Ring.Un total de 34 de piloti s-au inscris la runda de la Targu Mures, printre cei care vor lua startul numarandu-se campionii en-titre Sorin Ene, Razvan Fratianu, Calin Ciortan, Traian Buse si Istvan Szabo. Sambata sunt antrenamentele libere, iar duminica vor avea loc calificarile si battle-urile.