Fotbalul nu e singurul sport care isi da restart de pe 15 mai. Ce alti sportivi au fost anuntati ca pot incepe pregatirea

Federatia Romana de Automobilism Sportiv (FRAS) a anuntat in mod public faptul ca incepand cu perioada urmatoare va emite permise pentru organizarea testelor si antrenamentelor pentru pilotii licentiati.La fel ca in cazul fotbalului, modul in care pilotii isi vor testa din nou abilitatile in masinile de concurs este reglementat strict si trebuie sa respecte regulile de distantare sociala impuse de autoritati."Federatia a stabilit proceduri interne de distantare sociala pe durata acestor teste, dar asteapta si noile reglementari guvernamentale privind cadrul de desfasurarea al manifestarilor sportive individuale, pentru a fi aplicate. La aceste teste si antrenamente nu va fi permis accesul spectatorilor, dar acestea vor putea fi transmise in mediul online sau inregistrate. Se pastreaza pentru moment limita grupurilor de 3 persoane care pot interactiona, urmand ca aceasta sa fie ridicata doar dupa o decizie guvernamentala ulterioara. De asemenea, sportivii participanti vor intreprinde toate masurile de prevenire si combatere a raspandirii coronavirusului", a anuntat forul condus de Norris Mageanu printr-un comunicat postat pe site-ul oficial.FRAS nu a anuntat reluarea competitiilor la o anumita data, insa a transmisa ca reia procesul de licentiere pentru sezonul 2020, amanat din cauza COVID 19. Peste 35 de evenimente din automobilismul sportiv au fost amanate sau anulate pana acum din cauza pandemiei.In schimb, FRAS este singura federatie sportiva care desfasoara un campionat national in aceasta perioada. Este vorba de Campionatul National Digital de Circuit Betano, care se desfasoara in simulatoare de motorsport (volan, pedale etc), unde peste 150 de concurenti sunt deja inscrisi.