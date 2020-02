In Statele Unite toata lumea asteapta Super Bowl in aceasta noapte, cel mai scump meci de acest gen din istorie

Ziare.

Anul acesta, finala se va disputa intre San Francisco 49ers - Kansas City Chiefs, iar partida, asa cum se intampla an de an, va atrage sute de milioane de telespectatori, din toata lumea. In plus, secundele destinate spoturilor publicitare din timpul partidei ating deja cifre ametitoare.Meciul are loc luni dimineata in Romania, cu incepere de la ora noastra locala 1.30. Partida se va juca pe "Hard Rock Stadium" din Miami, arena cu o capacitate de 64.767 de locuri, iar deja cel mai ieftin bilet se vinde pe o suma apreciabila, circa 6000 de dolari. La zona VIP, un bilet atinge suma de 70.153 de dolari.Sezonul trecut, New England Patriots a castigat pentru a sasea oara trofeul.In 2020, preturile pentru o reclama TV au crescut considerabil. Trebuie spus ca pentru 30 de secunde de publicitate, companiile din Statele Unite ale Americii vor fi nevoite sa plateasca suma de 5.600.000 de dolari.Fox Sports e asteptata asadar sa castige dupa acest Super Bowl o suma care va cocheta cu 400.000.000 de dolari de pe urma spoturilor publicitare.Vor canta in timpul showului de dinainte si din pauza meciului artistele Demi Lovato, Shakira si Jennifer Lopez.Cei mai bine platiti jucatori de pe teren vor fi Jimmy Garoppolo (San Francisco 49ers) si Frank Clark (Kansas City Chiefs), ambii cu un salariu anual de 22,7 milioane de dolari.In istoria NFL, San Francisco are 5 titluri de Super Bowl in istorie, ultimul cucerit abia in 1994. Ultima finala a fost in 2012, pierduta la Baltimore Ravens.Kansas City are doar un singur titlu cucerit in palmares, in 1969, plus o finala pierduta in 1966 la Green Bay Packers.