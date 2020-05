In Taiwan s-a desfasurat deja primul meci cu peste 1000 de spectatori in tribune

Ziare.

Suporterilor li s-a permis in Taiwan sa participe la un meci din liga nationala de baseball, insa doar cu respectarea distantei sociale. Au fost circa 1000 de persoane prezente la meciul din Taiwan, dintre Fubon Guardians si UnuLions, iar fanii au stat la o distanta de 3 scaune unii fata de ceilalti.Ministrul Sanatatii din Taiwan a aparut la meci in fata spectatorilor purtand un tricou cu numarul 0 pe el, numar care face referire la numarul de cazuri noi care a fost inregistrat in tara asiatica, cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa cum anunta kyodonews.net Daca nu vor mai aparea cazuri si in viitor in Taiwan, autoritatile se gandesc sa permita fanilor sa vina in numar si mai mare la evenimentele sportive, dar tot cu respectarea acestei distantari.Citeste si:D.A.