Jaqueline Cristian, invinsa dramatic de Sofia Kenin

Jaqueline Cristian - Sofia Kenin 7-6 (5), 5-7, 4-6

She gets it 💪@SofiaKenin books her place in the #Open6emeSensML quarterfinal by moving past Cristian, 6 (5)-7, 7-5, 6-4. pic.twitter.com/qdTz2yX8fe - WTA (@WTA) March 5, 2020

What a stunning way to seal the opener 🤩

Jaqueline Cristian takes it, 7-6 (5).#Open6emeSensML pic.twitter.com/3r0OeYZPDP - WTA (@WTA) March 5, 2020

Ziare.

com

Tenismena noastra, aflata pe locul 174 in clasamentul WTA, a cedat in fata campioanei de la Australian Open 2020, Sofia Kenin, dupa un meci extrem de echilibrat.Reprezentanta Romaniei a avut o minge de meci si a servit pentru castigarea jocului in setul doi, insa a cedat in cele din urma in trei seturi, cu 7-6 (5), 5-7, 4-6.Doua ore si 31 de minute a durat intalnirea dintre cele doua.La cel mai important de pana acum, sportiva in varsta de 21 de ani a jucat fara emotii si a oferit o riposta pe cinste jucatoarei care a reusit surpriza la primul Grand Slam al anului.Jaqueline a revenit superb in primul set, pe care si l-a adjudecat la tie-break, iar apoi, in actul doi, a servit pentru meci si a avut chiar si o minge de victorie.Sofia Kenin n-a renuntat si a reusit sa intoarca soarta meciului si sa obtinta, astfel, calificarea in sferturile de finala ale turneului din Franta, dotat cu premii in valoare totala de 250.000 de dolari.19:19 - Jaqueline Cristian izbuteste rebreakul si meciul continua.19:15 - Americanca reuseste breakul si va servi pentru castigarea meciului.19:11 - Game "alb" reusit de castigatoarea Australian Open 2020.19:06 - Se mentine echilibrul in acest set.18:54 - Sportiva noastra salveaza si ea o minge de break si apoi egaleaza la 1.18:49 - Jaqueline are doua mingi de break, dar americanca revine si castiga primul game din setul decisiv.18:34 - Sofia Kenin preia conducerea in setul II dupa ce salveaza o minge de break a romancei.18:30 - Jaqueline isi pierde serviciul, iar scorul devine 5-5 in setul II.18:25 - Jaqueline are o minge de meci, insa Sofia Kenin o salveaza si se apropie la un game. Tenismena noastra urmeaza sa serveasca pentru castigarea meciului.18:20 - 5-3 pentru Jaqueline Cristian, care e la doar un game distanta de o victorie uriasa.18:13 - Jaqueline isi consolideaza breakul si se desprinde la 4-2 in setul doi.18:08 - BREAK JAQUELINE CRISTIAN! 3-2 pentru sportiva romana, care joaca de-a dreptul impresionant!18:05 - Tenismena noastra salveaza trei mingi de break si apoi egaleaza la 2.17:52 - Jaqueline Cristian raspunde cu un game "alb".17:49 - Sofia Kenin incepe in forta setul doi, cu game la 0.- 5-4 pentru Jaqueline Cristian dupa disputare a noua puncte.- 3-2 pentru Jaqueline Cristian dupa primele cinci mingi din tie-break.17:37 - Game Sofia Kenin si intram in tie-break.17:33 - Jaqueline Cristian face un game "alb" si trece pentru prima oara la conducerea meciului.17:31 - Tenismena romana salveaza o minge de set si impinge apoi primul act "in prelungiri".17:27 - Rebreak Sofia Kenin, care va servi pentru castigarea primului set.17:23 - Jaqueline Cristian izbuteste breakul si egaleaza la 4.17:16 - Sofia Kenin continua sa pastreze avantajul breakul castigat in startul meciului.16:58 - Americanca incepe foarte bine, cu break si game castigat usor pe propriul serviciu.ora 16:53 - A inceput meciul.In clasamentul WTA, Jaqueline Cristian ocupa locul 174, in timp ce campioana de la Australian Open 2020 se afla pe pozitia a 5-a250.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Lyon.I.G.