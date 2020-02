Kansas City Chiefs s-a impus in Super Bowl

Ziare.

Gruparea din Missouri isi trece astfel in palmares al doilea titlu de campioana a NFL, la 50 de ani de la primul sau succes, dupa o revenire spectaculoasa in finalul jocului.Starul lui Chiefs, Patrick Mahomes, a devenit, la 24 de ani, cel mai tanar quarterback din istorie care castiga Trofeul Vince Lombardi, dupa Ben Roethlisberger. El a reusit sa intoarca soarta meciului prin lansarile catre coechipierii sai, dupa ce San Francisco 49ers conducea cu 20-10 inaintea ultimului sfert al jocului, pe parcursul caruia Chiefs a inscris 21 de puncte.Kansas City Chiefs ii succede astfel in palmaresul Super Bowl-ului formatiei New England Patriots, care a cucerit anul trecut trofeul suprem din fotbalul american, pentru a sasea oara in istoria sa.Cunoscutele soliste Shakira si Jennifer Lopez au intretinut atmosfera in pauza finalei de duminica, la spectacol fiind invitati, de asemenea, Bad Bunny si J Balvin. Concertul din cadrul Super Bowl a atras in fata micilor ecrane aproximativ 100 milioane de telespectatori in Statele Unite.Inaintea startului finale, jucatorii celor doua formatii si spectatorii prezenti in tribune au pastrat un minut de reculegere in memoria lui Kobe Bryant, starul american al baschetului, care a incetat din viata in urma cu o saptamana, in urma unui accident de elicopter.