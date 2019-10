Klaus Iohannis a decorat mai multe sportive de top ale Romaniei

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in semn de "apreciere pentru rezultatele importante obtinute la Campionatele Europene de Tenis de Masa de la Nantes, Republica Franceza - 2019, pentru daruirea si spiritul de fairplay prin care au promovat valorile sportului de performanta si imaginea Romaniei in lume", seful statului a conferit: Ordinul "Meritul Sportiv" Clasa a III-a, cu doua barete, antrenorului Viorel Filimon si Ordinul "Meritul Sportiv" Clasa a III-a sportivelor Irina Ciobanu, Adina Mihaela Diaconu, Daniela Dodean Monteiro, Elizabeta Samara si Bernadette Cynthia Szocs.Selectionata feminina a Romaniei a cucerit medaliile de aur la Campionatele Europene de tenis de masa pe echipe de la Nantes (Franta) dupa ce a invins Portugalia.Romania si-a trecut in palmares al cincilea sau titlu continental, dupa cele din 1992, 2002, 2005 si 2017.Echipa antrenata de Viorel Filimon a reusit sa se impuna in minimum de meciuri in fata Portugaliei, punctele fiind aduse de Bernadette Szocs, Daniela Dodean Monteiro si de Elizabeta Samara. Din lotul Romaniei la competitia de la Nantes au mai facut parte Adina Diaconu si Irina Ciobanu.