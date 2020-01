La 57 de ani, legendarul Sainz a castigat din nou Raliul Dakar

Ziare.

Sainz si copilotul sau, Lucas Cruz, au trecut la conducere clasamentului inca din etapa a treia si si-au mentinut pozitia fruntasa pana la sfarsit. La 57 de ani, Carlos Sainz, dublu campion mondial de raliuri WRC, a devenit cel mai varstnic campion la Dakar, relateaza agentiile internationale de presa.In clasamentul general, Carlos Sainz a fost urmat de Nassar Al-Attiyah ( Toyota ), la 6 minute si 21 de secunde, si de francezul Stephane Peterhansel (Mini), la 9 minute si 58 de secunde. Fernando Alonso a ocupat locul 13 la prima sa experienta in cel mai dur raliu al lumii, la aproape 5 ore in spatele invingatorului.Etapa a 12-a, ultima, cu un parcurs cronometrat de 167 km intre Haradh si Qiddiya, a fost castigata de campionul en titre, qatarianul Nassar Al-Attiyah (Toyota), care a fost urmat in clasament de sauditul Yasir Seaidan si de argentinianul Orlando Terranova. Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1, s-a clasat al patrulea.La clasa quad, victoria i-a revenit chilianului Ignacio Casale, la al treilea triumf dupa cele din 2014 si 2018. La camioane s-a impus echipajul rus format din Andrei Karghinov, Andrei Mokeev si Igor Leonov (Kamaz), in timp ce la clasa SSV invingator a fost echipajul american format din Casie Currey si Sean Berriman.Editia 2020 a Raliului Dakar a fost umbrita de decesul pilotului portughez Paulo Goncalves, in urma unei cazaturi suferite duminica in timpul etapei a saptea de la clasa moto