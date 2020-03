Mai multi sportivi, revoltati dupa ce au fost evacuati din complexul de la Snagov

Ziare.

"Am primit o adresa de la MTS sa evacuam complexul unde ne pregatim ... si probabil ca o sa plecam. Dar nu mi se pare corect deloc, pentru ca tocmai am vazut la stiri ca presedintele Comitetului International Olimpic a anuntat ca Jocurile Olimpice de la Tokyo se tin. Iar noi ce facem, oprim pregatirea si mergem turisti in Japonia? Trebuie gasita o solutie, Guvernul sa dea o ordonanta speciala, ceva in asa fel incat loturile olimpice sau macar cei calificati pentru Tokyo sa ramana in pregatire. Eu ca antrenor de lot national nu imi permit sa il sun pe ministru, dar trebuie facut ceva", a spus campionul olimpic la canoe de la Sydney 2000."Sportivii sunt revoltati pentru ca muncesc de patru ani. Unii sunt calificati si asteapta Jocurile Olimpice, e normal sa fie suparati, nu vor sa fie turisti in Japonia. Nu ne mai gandim acum la turnee de calificare, ca ele au fost amanate, anulate... ne gandim la sportivii calificati, care au muncit, s-au investit niste bani in ei si acum sa mearga turisti in Japonia. Eu ce sa fac in situatia asta, sa ma duc la sportivi si sa le spun sa plece acasa dupa atatea eforturi si sacrificii?", a adaugat Florin Popescu.El a mentionat ca are in lotul olimpic de canoe doar opt sportivi si pregatirea ar putea continua fara riscuri deoarece Complexul Sportiv National Nicolae Navasart de la Snagov este izolat in mijlocul padurii, iar accesul publicului este interzis."Din cate stiu in adresa de la minister se spune sa parasim baza din cauza coronavirusului pana maine dimineata (n.r. - sambata dimineata). Noi suntem la Navasart (n.r. - ), dar suntem putini. Opt sportivi si patru in staff-ul tehnic... deci chiar nu am ajunge la numarul ala de 100 de persoane, care se spune sa nu fie intr-un loc. Mai ales ca suntem izolati, suntem in padure la Snagov. Aici e doar lotul olimpic de canoe, la kaiac nu s-au calificat la Tokyo si nu se mai pregatesc centralizat. Deci suntem putini si complexul nu e deschis publicului, aici sunt doar sportivi si atat. Nimeni de aici de la complex nu ne-a spus sa plecam. Am o relatie foarte buna cu conducerea complexului si mi s-a spus ca daca se hotaraste de la MTS ca noi sa ramanem in pregatire ei ne deservesc, deci nu se pune problema, asa cum s-a zvonit, ca nu vor sa lucreze si asa mai departe", a precizat Florin Popescu.La 25 februarie, lotul olimpic de canoe al Romaniei care se pregatea in Italia in vederea calificarilor pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo s-a intors in tara cu o luna mai devreme decat era prevazut din cauza pandemiei de coronavirus. De la acel moment, sportivii si-au continuat pregatirile in cadrul Complexului Sportiv National Nicolae Navasart de la Snagov.Guvernul ia in calcul inchiderea Centrelor Sportive Nationale, fapt ce va duce la sistarea pregatirii loturilor olimpice in vederea participarii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, au declarat joi pentru AGERPRES surse din mediul sportiv.Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a trimis miercuri autoritatilor romane o solicitare prin care sa li se permita loturilor olimpice sa se pregateasca pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, in urma deciziei luate impreuna cu presedintele Comitetului International Olimpic, Thomas Bach, si cu ceilalti presedinti ai comitetelor olimpice nationale europene, privind continuarea antrenamentelor sportivilor.Conform sursei mentionate, ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe , a incercat sa sustina ideea continuarii pregatirii sportivilor in conditii speciale, de carantina, dar a primit un raspuns negativ din partea comisiei formate din experti epidemiologi, care au considerat ca riscul de contaminare este ridicat chiar si in conditiile propuse.Pandemia de coronavirus ridica tot mai multe semne de intrebare privind desfasurarea JO 2020, a caror ceremonie de deschidere este programata pe 24 iulie. Mai multe competitii de calificare olimpica, la box scrima si judo , au fost deja amanate sau anulate, provocand mari incertitudini in randul sportivilor despre modul in care se va face calificarea la JO 2020.In prezent, tot mai multe voci din lumea sportului au inceput sa se pronunte pentru amanarea sau anularea Olimpiadei de vara de la Tokyo pe motivul raspandirii coronavirusului, desi Comitetul International Olimpic si Comitetul de organizare a JO 2020 sustin ca nu se impune o astfel de decizie.Forul olimpic mondial, care a organizat miercuri o teleconferinta cu responsabilii comitetelor olimpice nationale, a repetat marti angajamentul sau de a organiza Olimpiada din capitala Japoniei in perioada 24 iulie-9 august, indemnandu-i pe sportivi sa isi continue pregatirile, in ciuda cresterii speculatiilor referitoare la impactul virusului asupra Jocurilor.