Messi, cel mai bine platit sportiv din lume: Iata ce suma uriasa a incasat si cum arata Top 10

Conform sursei citate , argentinianul a incasat in perioada iunie 2018 - iunie 2019 nu mai putin de 127 de milioane de dolari! Din aceasta suma, 35 de milioane de dolari sunt contracte de imagine, iar 92 de milioane reprezinta salariul si alte premii in bani.Pe locul secund al topului se afla rivalul de-o viata al lui Messi, Cristiano Ronaldo , care a incasat intr-un an "doar" 109 milioane de dolari. Acesta primeste mai mult din contractele de imagine, 44 de milioane de dolari, si mult mai putin ca salariu si bonusuri, 65 de milioane de dolari.Podiumul este completat de un alt fotbalist, brazilianul Neymar , care a primit 105 milioane de dolari in ultimul an.Primul non-fotbalist din clasament este pugilistul mexican Canelo Alvarez, pe pozitia a patra, in timp ce pe cinci se afla tenismanul Roger Federer In cazul elvetianului avem si cea mai mare suma primita din sponsorizari, 86 de milioane de dolari intr-un an!Iata si cum arata Top 10:1. Leo Messi - 127 milioane dolari2. Cristiano Ronaldo - 109 milioane dolari3. Neymar Jr. - 105 milioane dolari4. Canelo Alvarez - 94 milioane dolari5. Roger Federer - 93,4 milioane dolari6. Russel Wilson - 89,5 milioane dolari7. Aaron Rodgers - 89,3 milioane dolari8. LeBron James - 89 milioane dolari9. Stephen Curry - 79,8 milioane dolari10. Kevin Durant - 65,4 milioane dolariM.D.