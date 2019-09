Mihai Leu, de neoprit. A devenit campion national la un an dupa intoarcerea in sport!

Ziare.

Primul roman campion mondial la box profesionist si-a asigurat titlul, din punct de vedere matematic, in Categoria I din Campionatul National de Viteza in Coasta.Aceasta performanta vine la numai un an dupa revenirea acestuia pe circuit la un deceniu distanta de la prima retragere.La volanul unui Ferrari 458 Challenge, Leu a castigat fara drept de apel titlul in divizia dedicata masinilor de productie din cadrul campionatului de viteza in coasta.In primele sapte etape, hunedoreanul s-a impus in 6 randuri si, cu doua etape inainte de final, nu mai poate fi ajuns de niciunul dintre contracandidatii sai."Tot timpul am spus ca vreau sa ma concentrez doar asupra cursei, dar acum ca avem punctele necesare, suntem fericiti si relaxati. E important ca am devenit campioni la aceasta categorie. Am format si o echipa frumoasa. Chiar daca avem punctele necesare, voi participa si la ultimele doua etape", a spus acesta.Marele campion nu are timp sa sarbatoreasca victoria de pe Transalpina deoarece in doar 10 zile va fi prezent in calitate de pilot si organizator la etapa de Super Rally, care are loc pentru al treilea an consecutiv in Craiova.Super Rally este un concept initiat de Leu in 2017 si care este dedicat promovarii motorsportului in marile orase ale Romaniei.Pentru Leu este a treia disciplina sportiva in care reuseste sa faca performanta.Pentru Leu este a treia disciplina sportiva in care reuseste sa faca performanta. Dupa ce a scris istorie pentru boxul romanesc intre anii 80 si 80, castigand titlul mondial la juniori, apoi cel WBO la profesionisti, retragandu-se neinvins, Leu a devenit in 2003 si campion national absolut la raliuri. Ulterior, in 2008, a renuntat la motorsport, dedicandu-se organizarii de evenimente.