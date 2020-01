MTS vrea sa o lase fara indemnizatie pe femeia acuzata ca a acoperit dopajul din Romania

Ziare.

"Stiu ca s-a facut o informare a guvernului in aprilie anul trecut in legatura cu acest aspect si din punctul meu de vedere este mai mult decat normal si urgent ca, in conditiile in care exista un regulament de acordare a acestor indemnizatii de merit, sa existe si un regulament de a retrage aceste beneficii pe care unii le au ca urmare a meritelor pe care le au in decursul vietii si efortului depus in sprijinul sportului. In primul rand, trebuie modificata legislatia, pentru ca exista o comisie de acordare a indemnizatiilor de merit si vom adauga acolo posibilitatile de retragere a acestor beneficii pe care le au. Stiu ca suma este destul de mare, cam 6.200 de lei", a declarat Stroe.El a precizat ca nu stie daca pe plan intern s-a demarat o ancheta in acest caz: ''Nu am de unde sa stiu daca exista o ancheta oficiala pornita in acest caz, ma voi interesa si va voi transmite. In mod normal ar trebui sa existe o ancheta, dar nu am cunostinta acum''.Ministrul considera ca rentele viagere dar si contributia in orice fel a statului fata de sportivii care au fost dovediti dopati trebuie sa inceteze."Este evident ca aceste beneficii ar trebui verificate si eventual anulate, pentru ca atata timp cat ai facut-o este decent sa iti pierzi aceste drepturi. Vom verifica orice bani public cheltuit in aceasta tara pentru sustinerea pregatirii acestor sportivi dopati, pentru ca unii dintre ei se antreneaza, iar acest lucru este interzis de lege. Deci interactiunea celor suspendati cu sportul finantat de stat trebuie sa fie zero. Atentie, vorbim de cazuri finalizate, cu decizii clare. Din punctul meu de vedere, un sportiv depistat pozitiv nu ar trebui sa aiba acces la pregatire din partea statului roman. Daca cineva din privat vrea sa o faca nu am nimic impotriva. Pregatire si eventuale beneficii, zero. Nu putem sa contribuim ca stat in sensul tolerarii acestor cazuri. Nu vreau sa vad niciun sportiv dopat care se pregateste in continuare in bazele noastre. Si raspundere patrimoniala, de ce nu, este pana la urma un act prin care a inselat si trebuie sa raspunzi", a mai spus Ionut Stroe.Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping, Cristian Balaj, a afirmat ca dupa scandalul in care a fost implicata fosta presedinta, credibilitatea sa dobandita ca arbitru international l-a ajutat ca Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) sa-l accepte si ca relatiile cu organismul international s-au imbunatatit in ultima perioada."Numele meu a fost acceptat de catre cei de la WADA, desi exista o oarecare reticenta, dar m-a ajutat si credibilitatea mea care era la un nivel inalt, datorita pozitiei pe care am avut-o pe plan international, cu recomandari din partea celor de la UEFA . In aceasta perioada am ajuns sa colaborez cu cei de la WADA, avem un nou presedinte din Polonia, care a fost sustinut de Romania pentru a ajunge in aceasta pozitie prin votul acordat, lupta fiind foarte stransa, si am fost reintrodusi si in toate programele pe care WADA le are. Si cel mai important este Speak-up, prin care WADA ne da voie sa gestionam cazurile in Romania in momentul in care apar informatii. Acum laboratorul (de la Bucuresti) a fost redeschis, avem sansa sa analizam probe, pentru ca este singurul laborator din aceasta parte a Europei, cel de la Atena a fost inchis, tarile vecine nu au, exista Moscova si apoi tarile din vest, au Austria, Germania si tarile nordice. Suntem favorizati, vom avea un audit in 29-30 ianuarie, suntem pregatiti, pentru ca am muncit foarte mult in aceasta perioada. Avem o relatie excelenta, o imagine foarte buna, participam la grupuri de lucru, nu suntem evitati. Am reusit sa demonstram celor de afara ca suntem la un nivel mult mai ridicat decat isi imaginau", a declarat Cristian Balaj.Fosta presedinta a Agentiei Nationale Anti-Doping (ANAD), Graziela Vajiala, apare intr-un raport al Agentiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA) ca fiind persoana care a ordonat subalternilor sa musamalizeze testele pozitive a cel putin trei sportivi, halterofilul Gabriel Sincraian si luptatoarele Elena Scarlatescu si Suzana Seicariu.Numele sau apare in raportul AMA/WADA legat si de anumite teste facute in cazul mortii fotbalistului dinamovist Patrick Ekeng , in sensul ca Vijiiala ar fi instruit angajatii laboratorului sa foloseasca o metoda de testare nevalidata.