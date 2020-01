Mutare spectaculoasa in MotoGP: Yamaha il aduce pe Quartararo in locul lui Valentino Rossi

Ziare.

com

Japonezii au anuntat miercuri ca francezul Fabio Quartararo va face pasul catre prima echipa incepand cu sezonul 2021, urmand a fi coechipierul lui Maverick Vinales.Asta nu inseamna ca Valentino Rossi, cel mai mare nume din istoria acestui sport, este obligat sa se retraga, niponii oferindu-i ocazia de a merge la "satelitul" Petronas daca va dori sa isi continue cariera.Mutarea aceasta a fost provocata chiar de pilotul italian, care a evitat sa dea un raspuns concret cu privire la viitorul sau.Ajuns la aproape 41 de ani, Rossi a anuntat ca vrea sa astepte pana la jumatatea acestui sezon pentru a decide daca mai continua sau nu in MotoGP.Existand riscul sa il piarda pe Quartararo dupa un prim an impresionant in moto -mondial, Yamaha a mutat rapid oferindu-i acestuia contractul la prima echipa si promitandu-i lui Rossi tot sprijinul la "satelit".Mutarea aceasta spectaculoasa nu este totusi surprinzatoare, chiar Rossi vorbind public in urma cu ceva timp despre posibilitatea de a trece la Petronas pe final de cariera.Foarte probabil, a fost o negociere intre cele trei parti, Yamaha reusind sa impace pe toata lumea."Doctorul" va decide in aceasta vara daca va continua in MotoGP sau nu.M.D.