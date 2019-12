O bata de baseball a fost vanduta cu 1 milion de dolari

Ziare.

com

Bata, facuta cadou de Ruth unui prieten, in 1940, a fost achizitionata de un cumparator anonim in cursul unei licitatii care a avut loc in California.Aceasta nu este insa cea mai valoroasa bata de baseball care i-a apartinut lui Babe Ruth. In 2004, bata cu care acesta a reusit primul sau home run pe vechiul stadion Yankee din New York a fost vanduta pentru suma record de 1,3 milioane dolari.Babe Ruth a reusit 714 de home runs in 22 de sezoane ca jucator profesionist, pentru echipele Boston Red Sox si New York Yankees, inainte de retragerea din activitate, in 1935.Bata din 1929 a fost daruita de Ruth, la jumatatea anului 1940, primarului din Suffern (New York), Jim Rice, ramanand timp de zeci de ani in locuinta acestuia, fara sa i se dea prea multa importanta. Bata a fost mostenita apoi de fiul lui Rice, Terry, care a pastrat-o la randul sau timp de trei decenii, ascunsa intr-u dulap. Constient de valoarea obiectului care i-a apartinut lui Babe Ruth, Terry Rice s-a temut sa dezvaluie ca se afla in posesia unei asemenea "comori", iar in final a decis sa o vanda la licitatie.