O competitie sportiva de top e gata sa reinceapa: Va avea loc pe o insula pustie

Desi virusul a infectat la nivel global peste 1,27 milioane de oameni si a provocat peste 70.000 de decese, sportul mondial fiind suspendat in acest moment, UFC intentioneaza sa isi desfasoare programul stabilit, chiar daca o va face fara spectatori.Organizatia, care a fost nevoita sa amane trei evenimente, isi va relua competitiile cu UFC 249, pe 18 aprilie, iar White a spus ca a gasit un nou loc de desfasurare dupa ce gala de la Barclays Center din New York a fost anulata.''Am luat aceasta arena pentru doua luni. Deschid pravalia aici si vom face meciuri in fiecare saptamana'', a spus Dana White.Dupa ce tarile si-au inchis granitele si au aparut restrictii de calatorie, White a gasit o cale de a organiza meciuri pentru luptatorii sai din afara Statelor Unite.''De asemenea, sunt la o zi sau doua de gasirea unei insule private ... ducem toata infrastructura acolo, asa ca voi incepe si meciurile internationale'', a subliniat White. ''Nu voi putea aduce toti luptatorii internationali in Statele Unite, asa ca ii voi duce pe insula cu avionul si voi face meciuri internationale acolo'', a precizat promotorul.''Din 18 aprilie, UFC incepe din nou'', a anuntat Dana White.El a dezvaluit ca va organiza meciuri saptamanal, iar toti luptatorii, staff-ul si echipa UFC vor fi testati cu regularitate pentru depistarea Covid-19.Campionul UFC la categoria usoara, Habib Nurmagomedov, trebuia sa se lupte cu americanul Tony Ferguson in UFC 249, dar a anuntat saptamana trecuta ca meciul a cazut, deoarece se afla in carantina in Rusia. Astfel, Ferguson va lupta cu un alt american, Justin Gaethje.