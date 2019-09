O noua performanta remarcabila pentru echipa feminina de tenis de masa a Romaniei

Ziare.

Tricolorele, campioanele europene en titre, au obtinut victoria prin punctele castigate de Bernadette Szocs, Elizabeta Samara si Daniela Dodean Monteiro.Szocs a trecut de Galia Dvorak in minimum de seturi, cu 3-0 (11-9, 11-6, 11-6), Samara a castigat duelul cu Maria Xiao cu 3-2 (11-6, 11-9, 9-11, 9-11, 11-8), in timp ce Dodean a trecut de Xuan Zhang cu 3-1 (11-7, 11-8, 9-11, 11-5).Romania, care a invins miercuri Slovacia cu 3-0, a castigat grupa, cu 4 puncte, urmata de Spania, 3 puncte, si Slovacia, 2 puncte.Romania va juca vineri in sferturile de finala.