O sportiva din Romania a castigat Cupa Natiunilor la sanie

Ziare.

com

Stramaturaru a fost cronometrata cu timpul de 53 sec 140/1000, acumuland 32 de puncte.Raluca Stramaturaru, care a participat la toate cele noua etape ale Cupei Natiunilor in acest sezon, a ocupat primul loc in clasamentul general, cu 448 puncte, fiind urmata de doua americance, Ashley Farquharson, 378 puncte, si Brittney Arndt, 360 puncte, etc.Raluca Stramaturaru se afla pe locul 16 in ierarhia generala a Cupei Mondiale la sanie, cu o etapa inainte de final (Koenigssee).