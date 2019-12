O tenismena cunoscuta si-a anuntat retragerea

Ziare.

"Mesajul este clar si va fi scurt. Vreau doar sa anunt ca 2020 va fi ultimul meu an din tenisul profesionist. La 14-15 ani calatoream deja prin lume si am petrecut mult timp departe de familie. Timpul trece, nu mai poate fi recuperat si vreau sa fiu alaturi de familie. Simt ca asa e corect si asta imi cere inima", a declarat Carla Suarez, 31 ani, intr-o conferinta de presa.Pentru 2020, principalul ei obiectiv va fi calificarea la JO 2020.Suarez are in palmares doua titluri WTA la simplu: Oeiras in 2014 si Doha in 2016, la care se adauga alte noua finale pierdute.La turneele de Grand Slam, jucatoarea din Spania a avut cele mai bune rezultate la Roland Garros (semifinale) si Australian Open (sferturi).In februarie 2016, ea a ocupat locul 6 in ierarhia WTA.