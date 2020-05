Operatiunea LIMS, care vizeaza dopajul in masa din Rusia, a fost finalizata dupa un an

Ziare.

Denumita ''Operatiunea LIMS (Laboratory Information Management System)'', ancheta condusa de Comitetul de informatii si investigatii al AMA/WADA a examinat situatia dopajului institutionalizat din sportul rus folosind date extrase de la laboratorul din Moscova.Investigatia, care a durat un an, a fost una complicata deoarece oficialii rusi au refuzat la inceput accesul inspectorilor AMA/WADA la materialele existente in laboratorul din capitala Rusiei, iar ulterior au fost gasiti vinovati de falsificarea datelor.Ca urmare a acestor constatari, Rusia a fost declarata neconforma la finalul anului trecut si a primit o interdictie pe o perioada de patru ani, insa oficialii de la Moscova au anuntat ca vor face apel.Conform sursei, din cele 298 cazuri analizate, peste 153 nu ar fi fost afectate de aceasta presupusa manipulare a datelor.Rezultatele au fost trimise catre 28 de organizatii antidoping (ADO) si catre 27 de Federatii internationale care vor trebui sa decida in fiecare caz in parte.''A fost cea mai complexa ancheta in domeniul antidopingului de pana acum, echipa de investigatori a facut o munca incredibila. A fost o munca uriasa, care a implicat mii de probe. Criza dopajului din Rusia a dominat agenda WADA in ultimii ani, dar inca nu este sfarsitul drumului. Continua reanalizarea probelor prelevate de la laboratorul din Moscova'', a declarat presedintele AMA/WADA, polonezul Witold Banka.La inceputul lunii trecute, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a amanat pe termen nedefinit, din cauza pandemiei de coronavirus, apelul Rusiei impotriva suspendarii pe patru ani din competitiile internationale majore, inclusiv Jocurile Olimpice.Initial, TAS a programat audierile la sfarsitul lunii aprilie si desfasurarea lor cu usile inchise. Un verdict era asteptat inaintea JO 2020 de la Tokyo, care intre timp au fost amanate cu un an.TAS a precizat pentru DPA ca audierea in acest caz va depinde de dezvoltarea pandemiei cu virusul Covid-19: ''Din acest motiv, datele audierii au fost discutate cu partile implicate, dar nu au fost stabilite''.Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) a suspendat Agentia Rusa Antidoping (RUSADA) pentru patru ani, din cauza ca laboratorul antidoping de la Moscova a manipulat unele fisiere inainte de predarea lor catre investigatori.In urma acestei decizii, Rusia nu va putea fi prezenta la JO de vara de la Tokyo si nici la Olimpiada de iarna de la Beijing, din 2022. Agentia Mondiala Antidoping a reamintit totusi ca, in ciuda excluderii Rusiei, atletii rusi vor putea participa sub drapel neutru la competitii, cu conditia sa dovedeasca faptul ca nu sunt implicati in aceasta vasta afacere de dopaj.Rusia a fost deja exclusa de la Olimpiadele care au avut loc la Rio (2016) si PyeongChang (2018), din cauza scandalului de dopaj declansat in urma cu patru ani.