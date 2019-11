Patzaichin a primit cea mai inalta decoratie a Romaniei

Ziare.

Fostul sportiv, vizibil emotionat, i-a oferit sefului statului o pagaie de lemn cu care i-a urat sa conduca destinele Romaniei."In semn de recunostinta, va ofer o pagaie facuta de mesterul nostru si va doresc sa vasliti cat mai bine la conducerea Romaniei. Mai emotionat ca acum nu cred ca am fost vreodata. Dar va multumesc pentru acest ordin extraordinar, pentru mine este un vis frumos pe care orice om din tara asta doreste sa-l primeasca. Ma bucur ca ati pomenit de sport, pentru ca sportul m-a facut o personalitate, prin sport am ajuns unde am ajuns, prin sport am promovat Romania si de fiecare data am purtat tricolorul pe piept cu mare bucurie, cu satisfactie si cu mandrie. Totdeauna am fost mandru ca sunt roman si bucuros sa reprezint Romania.Intotdeauna am dorit sa castig, desi foarte putina lume stie ca nu usor se castiga si foarte putina lume stie ca nu am inceput aproape nimic cu dreptul, de fiecare data trebuia sa mi se intample ceva, si trebuia sa reiau lupta, sa lupt din nou sa realizez ceea ce mi-am propus", a declarat cvadruplul campion olimpic la canoe."Onoram astazi un simbol national, o legenda vie, care a oferit romanilor mai momente de mandrie si bucurie - Ivan Patzaichin. Semnificatia acestei ceremonii se potriveste foarte bine cu cea a alegerilor prezidentiale de acum doua zile. Iata, asa a fost sa fie, la primul eveniment public dupa scrutinul din 24 noiembrie, cand romanii au fost campionii pro-democratie, sa-l sarbatorim pe cel care a intrat in istoria olimpismului drept. Ivan Patzaichin a urmat principiul fundamental al oricarui invingator de ieri sau de astazi. Daca ai un vis si crezi in puterea ta de a-l indeplini, nimic nu iti poate sta in cale, nici macar ciotul de vasla", a declarat presedintele Iohannis in cuvantul sau.Cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vara din 1968 (Mexic), 1972 (Munchen), 1980 (Moscova) si 1984 (Los Angeles), Patzaichin implineste in 26 noiembrie 70 de ani. Ca antrenor, Patzaichin a cucerit trei medalii de argint la Campionatele Europene de la Poznan si o medalie de aur si una de bronz la Jocurile Olimpice de la Sydney. Ivan Patzaichin a fost declarat Sportivul Secolului XX de Federatia Internationala de Kaiac-Canoe.