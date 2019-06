Performanta uriasa pentru Romania in Mondialul de Raliuri

Ziare.

Pilotul clujean, care a pilotat un Hyundai i20 si l-a avut in dreapta pe Sergiu Itu, a avut un ritm excelent de-a lungul celor trei zile de raliu. In varsta de 24 de ani, cel mai tanar campion national din istoria Romaniei a mai reusit o performanta similara de doua ori, in Portugalia (2017) si in Turcia, anul trecut, cand a incheiat al doilea.La general, Tempestini a incheiat pe 13 un raliu in care nu mai putin de 38 din cele 88 de echipaje prezente la start au iesit din cursa din diverse motive. Printre perdanti s-au numarat inclusiv campionul mondial Sebastian Ogier si Jari Latvalla, care au abandonat in primele doua zile si au putut continua doar in Super Rally, dar nu au mai reusit sa recupereze si s-au clasat cu multe in spatele romanului."Sunt bucuros! Sunt bucuros in primul rand fiindca nu ne-am mai confruntat cu probleme tehnice si am putut sa avem un ritm constant bun. Acest rezultat ne da incredere ca vom putea ramane in top si in celelalte etape ramase din acest sezon", a spus Tempestini, triplu campion national absolut la raliuri si campion mondial Junior WRC in 2016.Cel de-al doilea echipaj romanesc prezent in Sardinia, format din Raul Badiu si Gabriel Lazar, a reusit sa inregistreze o performanta notabila. Pe un Ford Fiesta R2, Badiu si Lazar au terminat pe locul 4 la Junior WRC, cea mai buna clasare a lor de cand concureaza in Campionatul Mondial. Dupa acest rezultat, Badiu a urcat pe locul 7 in clasamentul destinat juniorilor.Marele castigator al Raliului Sardiniei este Dani Sordo, cel care a profitat de faptul ca liderul Ott Tanak a avut probleme chiar in ultima proba speciala, si si-a adjudecat astfel al doilea trofeu al carierei in WRC.