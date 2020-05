Presedintele COSR reactioneaza dupa anuntul facut luni de Klaus Iohannis

Ziare.

"E o veste buna anuntul presedintelui. S-a referit mai mult la partea sportiva pentru ca se tot discuta in ultima perioada despre reluarea sportului si a activitatii fizice. Se discuta in aceste zile, cei de la Ministerul Tineretului si Sportului, de la Ministerul Sanatatii cum vom relua aceasta activitate. Cand e clar, dupa 15 mai, nu mai e o necunoscuta, dar in ce fel si ce masuri trebuie sa respectam sunt subiecte care sunt acum pe masa. Trebuie respectate aceste masuri care vor veni de la Ministerul Sanatatii, de la specialistii de acolo. Noi suntem in legatura cu Ministerul Tineretului si Sportului, domnul ministru s-a intalnit de mai multe ori cu specialistii de la Ministerul Sanatatii si exista si un plan de reincepere a pregatirilor. Vom reincepe activitatea sportiva, dar e clar ca nu oricum. Din punctul de vedere al COSR, baza sportiva de la Izvorani este pregatita sa primeasca sportivii, inclusiv apa si bazinul de la piscina olimpica au fost igienizate. Am facut in toata baza o igienizare si asteptam si noi aceste masuri pe care sa le implementam acolo", a declarat Covaliu pentru AGERPRES.Intrebat daca se pune problema testarii sportivilor pentru COVID-19 inainte de intrarea in cantonamente pentru pregatirea centralizata, Covaliu a spus: "Da, absolut. Am discutat si cu ministrul Tineretului si Sportului, este o conditie ca la intrarea intr-o baza sportivii de performanta vor avea nevoie de acel aviz ca au fost testati (negativ) pentru COVID-19. Este luat in calcul acest aspect".Oficialul COSR a afirmat ca specificul anumitor discipline i-a facut mai nerabdatori pe sportivii care isi desfasoara activitatea in apa, iar in ceea ce priveste sporturile de echipa Covaliu a spus ca fotbalul ar trebui sa fie un exemplu pentru celelalte, fiind primul care probabil isi va relua activitatea: "E clar ca sportivii de la unele dintre discipline sunt mai nerabdatori, pentru ca e vorba despre specificul acestora, cum ar fi natatia, canotajul, kaiac-canoe, care au nevoie de apa. E clar ca stand acasa nu putem sa comparam cu activitatea scrimerilor spre exemplu sau judoka, care s-au adaptat mai usor la conditiile de desfasurare a antrenamentelor in siguranta. Am tinut legatura tot timpul cu doamna Elisabeta Lipa si cu toti ceilalti presedinti de federatii, toti isi doresc reluarea activitatii, dar in conditii de maxima siguranta. E clar ca daca iti apare un caz toata activitatea se perturba din nou, se suspenda, si atunci vrem sa preintampinam astfel de cazuri. Iar fotbalul va trebui sa fie un bun exemplu pentru cum trebuie reluata activitatea la sporturile de echipa. E clar ca ei vor incepe primii activitatea, nu?"Referitor la sportul amator, Covaliu s-a aratat incantat de faptul ca in ultima perioada se vorbeste tot mai mult de importanta acestuia in viata oamenilor."Pe mine ce ma bucura este ca oamenii au inceput sa-si dea seama de importanta sportului in viata lor. Asta e un fapt extraordinar. Lumea are nevoie de miscare, are nevoie sa iasa afara la aer. Deja termenul de stand-by s-a epuizat. Am inteles pana acum ca suntem intr-o situatie deosebita, am respectat regulile, am facut tot ceea ce trebuia sa facem, dar bineinteles ca avem nevoie de miscare si de sport", a mai spus Mihai Covaliu.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat luni ca sportivii de performanta vor putea reincepe cantonamentele incepand cu 15 mai, dar doar "in conditii foarte speciale", precizand totodata ca nu vor reincepe competitiile sportive decat "dupa o perioada suficient de lunga de pregatire".Niciunul dintre loturile nationale si olimpice ale Romaniei nu au mai efectuat pregatiri centralizate de la jumatatea lunii martie, cand Ministerul Tineretului si Sportului a trimis o adresa catre toate centrele sportive nationale prin care cerea sportivilor sa evacueze bazele in contextul pandemiei de coronavirus.