Presedintele Federatiei Romane de Triatlon a murit la doar 49 de ani

"Peter Klosz este cel care a reusit sa aduca in Romania, la Targu Mures, competitii internationale extrem de importante. El a reusit sa aduca in acest an si cea de-a doua editie a Campionatelor Europene de Triatlon Multisport - Transilvania Multisport Triathlon European Championships 2019, care a reunit sportivi din peste 40 de tari, cu peste 1.700 de sportivi inscrisi la competitie. E o mare realizare, fiindca aceste Campionate Europene de Triatlon Multisport cuprind practic sase campionate europene. (...)La sfarsitul saptamanii trecute a organizat Gala Triatlonului Romanesc, la Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, iar aseara (duminica seara, n.r.) a fost la alergare, la Targu Mures. Mi s-a spus ca a facut infarct si nu a mai putut fi resuscitat. Toata viata a facut totul de unul singur si nici de aceasta data nu a intrebat pe nimeni", a declarat, luni, pentru AGERPRES, jurnalistul Vlad Amariei, unul dintre colaboratorii apropiati al lui Peter Klosz.Romania va gazdui si anul viitor o competitie de anvergura, Campionatele Europene de Winter Triathlon, la Cheile Gradistei, intre 29 februarie si 1 martie.