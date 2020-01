Prima campioana olimpica a Romaniei din istoria monobobului: As refuza categoric sa reprezint o alta tara

Ziare.

Acest sport este aprope inexistent in tara noastra, deloc sustinut, iar putinii oameni care il practica nu au nici macar o pista pe care sa se poata antrena.Chiar si asa, Georgeta Popescu a reusit sa castige titlul olimpic la tineret in conditiile in care a inceput sa practice acest sport abia in urma cu 3 ani."Monobobul este un sport foarte frumos. Desi noi romani nu avem o pista pe care ne putem antrena, insa acest lucru nu a reprezentat un obstacol in calea noastra. Emotia simtita in seara festivitatii de premiere a fost una de nedescris. Sa vezi toate natiunile prezente ca isi dau jos palaria si iti fredoneaza imnul tau national. Este un sentiment aparte, foarte greu de descris, mandria cu care ma privea multimea, mi s-a parut fascinant", a spus Georgeta Popescu pentru Gnttips.ro Tanara sportiva a prezentat apoi sacrificiile facute pentru a castiga aurul olimpic."Timp de 3 ani, inaintea jocurilor viata mea arata cam asa: Trezirea pe la 05:30. Plecarea la antrenament in jurul orei 6 sau 6 jumatate depinde de locul antrenamentului. Antrenamentul in sine avea o durata de 2 ore, apoi direct de acolo mergeam la liceu pana la ora 15.00. Dupa aceea ajungeam acasa si imi faceam lectiile, iar pe la ora 17.00 plecam la al doilea antrenament, un antrenament mai usor pentru ne imbunatati conditia fizica. Dupa ajungeam acasa si incercam sa ma odihnesc pentru a ma recupera, sa fiu apta pentru urmatoarea zi", a completat Georgeta Popescu.De asemenea, Georgeta Popescu a mentionat ca nu ia in calcul posibilitatea de a reprezenta o alta tara."Nu mi s-a propus niciodata sa renunt la tara mea pentru a concura in alta tara. Dar daca mi s-ar propune as refuza categoric, nici nu ma gandesc la asa ceva. Romania este o tara la fel ca celelalte, la fel de frumoasa. Romania are campionii ei si imi doresc sa raman toata viata in aceasta tara", a mentionat noua campioana olimpica.Georgeta mai detine doua titluri de campioana nationala la monobob, categoria tineret. Totodata, ea este si vicecampioana la bob doua persoane, categoria seniori, alaturi de colega ei, Teodora Vlad.Bobul are 2,30 de lungime si cantareste in jur de 130kg. Vitezele pe pista pot ajunge si la 120-130 km/h.