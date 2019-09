Primele medalii pentru Romania la Campionatele Mondiale de haltere

Ziare.

Toma a luat bronzul la smuls cu 112 kg, dupa ce a ratat ultima tentativa, la 116 kg. Aurul a fost cucerit de chinezoaica Wei Deng, cu 116 kg, iar argintul a revenit sportivei nord-coreene Un Sim Rim, cu 114 kg. Romanca Irina Lepsa s-a clasat pe locul patru, cu 109 kg.La aruncat s-a impus Deng, cu 145 kg, urmata de Rim, 137 kg, si de Mercedes Isabel Perez Tigrero (Columbia), cu 132 kg. Toma a terminat pe locul al patrulea, cu 128 kg, dupa ce a esuat in primele doua incercari la 127 kg. Lepsa a fost a sasea, cu 126 kg, ratand doua tentative la 132 kg.La total, Deng a fost prima, cu 261 kg, Rim a ocupat locul al doilea, cu 251 kg, iar Toma a fost a treia, cu 240 kg, Lepsa clasandu-se pe locul al cincilea, cu 235 kg.Romania mai are un reprezentant la Mondialele de la Pattaya, Nicolae Onica, in Grupa C la cat. 96 kg.