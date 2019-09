Primele reactii ale fetelor din echipa nationala de tenis de masa, dupa aurul cucerit la Campionatele Europene

Ziare.

Scorul a fost 3-0 pentru fetele noastre, care au repurtat victorii prin Eliza Samara, Dana Dodean si Bernie Szocs, iar filmul intregii partide il puteti revedea in stirea de mai jos:La finalul partidei cu lusitanele, crainicul arenei din Nantes le-a felicitat pe romance si le-a invitat sa spuna 2-3 vorbe: "Am muncit mult pentru acest titlu, suntem bucuroase ca suntem din nou cele mai bune fete din Europa, avem o echipa fantastica", puncta prima Eliza Samara, cea care a adus ultima victorie."Inseamna mult pentru mine aceasta performanta, ce pot sa spun..cred ca avem o echipa foarte buna, mai ales pentru ca noi nu am ales sa imprumutam sportivi de pe alte continente. Va asteptam cu totii peste 2 ani la Cluj, acolo unde vor avea loc Europenele din 2021", a fost reactia Danei Dodean, care s-a referit concret la faptul ca Portugalia a avut in echipe doua sportive nascuta in China.In fine, Bernie Szocs a vorbit si ea putin: "Simteam ca puteam sa luam aurul, avem o echipa foarte buna, simtim ca putem sa facem tripla la Cluj peste doi ani. Multumim tuturor suporterilor romani care au venit la Nantes sa ne sustina".Europenele pe echipe au loc peste doi ani la Cluj-Napoca, in Sala Polivalenta din centrul orasului.Romania are 2 medalii de aur si 4 de argint in ultimii ani la Europenele de tenis de masa, la echipe feminin.Miza echipei noastre este acum calificarea la JO 2020 de la Tokyo, acolo unde vom ajunge daca vom trece de un turneu de precalificare.Tot in 2019, fetele noastre au fost medaliate cu argint la Jocurile Europene de la Minsk, pierzand finala in fata Germaniei.D.A.