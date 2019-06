Profesorul Fratianu, victorie "plina de fum" in etapa de drift de la Targu Mures

Ziare.

Peste 40 de piloti au luat startul in runda a doua a Campionatului National de Drift organizata pe Transilvania Motor Ring, acolo unde publicul a fost prezent in numar mare, in ciuda caniculei.Calificat de pe locul 4, profesorul de limba engleza si de romana din Campulung Moldovenesc, Razvan Fratianu, a avut nevoie de patru victorii pentru a urca pe prima treapta a podiumului. Este prima victorie inregistrata in ultimele doua sezoane de Fratianu, campion in 2011 si cu alte doua titluri de vicecampion in palmares.Fratianu este profesor "de meserie". Unul dintre cei mai experimentati piloti ai campionatului, singurul care piloteaza un automobilism cabrio, suceveanul este atat instructor la RoDrift Academy pentru zona de nord, cat si instructor la o scoala de soferi din zona sa.Podiumul etapei a fost completat de Radu "Santos" Moise, cel mai urmarit pilot de drift in social media. In finala mica, acesta a trecut de triplul campion national Calin Ciortan.Urmatoarea etapa va avea loc pe traseu montan, chiar acasa la noul lider al campionatului, Razvan Fratianu, pe TransRarau, in perioada 20-21 iulie.