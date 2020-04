Propunerea facuta de Rusia dupa ce mai multe competitii sportive au fost anulate

Ziare.

com

"Liderii Comitetului International Olimpic, ai Agentiei Mondiale Antidoping trebuie sa inteleaga ca acum traim in conditii complet diferite", a spus Matitin in cursul unei conferinte de presa.Ministrul a adaugat ca, pentru a depasi criza mondiala generata de Covid-19 "trebuie sa se deschida o noua pagina si sa se inteleaga ca cel mai important lucru este sa fim impreuna"."Trebuie sa existe o cooperare cu sportul international. In ultimii zece ani, nicio tara nu a organizat la fel de multe competitii internationale la acelasi nivel ca Rusia. Trebuie sa se tina cont de acest lucru", a subliniat el.In opinia demnitarului rus, acest argument ar trebui luat in considerare de catre judecatorii care studiaza recursul depus de Rusia impotriva suspendarii de patru ani dictata de AMA, a carei audiere a fost amanata pana in luna iunie."Trebuie sa se inteleaga ca acum traim intr-o alta realitate. Exista prioritati si teme secundare. Prioritatea este viitorul miscarii olimpice si consolidarea comunitatii sportive. Rusia a fost intotdeauna si va fi un partener important", a insistat el.Rusia se ofera sa gazduiasca diferite turnee ale federatiilor sportive internationale, in special cele de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.Agentia Mondiala Antidoping a sanctionat Rusia cu patru ani de izolare internationala pe plan sportiv, dupa scandalul de dopaj institutionalizat, sportivii rusi putand concura doar sub drapel neutru la JO de vara de la Tokyo, amanate pentru 2021, si la Olimpiada de iarna de la Beijing, din 2022.In cadrul sanctiunii anuntate in decembrie 2019, este interzisa organizarea de competitii internationale in Rusia, unde pandemia de coronavirus a ucis 94 de persoane, in timp ce alte 11.917 sunt infectate.