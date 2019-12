Rafa Nadal si Simone Biles, campionii campionilor in 2019

Ziare.

Nadal, care primeste la 33 de ani acest trofeu pentru a patra oara, a ocupat primul loc in clasament, cu 513 puncte, fiind urmat de campionul mondial de Formula 1, britanicul Lewis Hamilton , cu 413 puncte, si de schiorul austriac Marcel Hirscher, 329 puncte, inotatorul american Caeleb Dressel (280 puncte) si rugbystul sud-african Siya Kolisi (279).Ibericul l-a egalat astfel pe eternul sau rival, elvetianul Roger Federer , care a fost desemnat si el de patru ori Campionul Campionilor, recordul fiind detinut de fost sprinter jamaican Usain Bolt, cu cinci astfel de trofee.Simone Biles, cea mai buna sportiva in 2019, potrivit L'Equipe, a castigat, la cei doar 22 de ani, al treilea sau titlu de acest fel, palmaresul sau cuprinzand patru medalii de aur si una de bronz la JO 2016, precum si 25 de medalii la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica (19 de aur, 3 de argint, 3 de bronz). In acest an, la Mondialele de la Stuttgart, Biles a obtinut cinci medalii de aur.Titlul de Campion al Campionilor a fost instituit in 1946, pentru a recunoaste cei mai buni sportivi francezi, iar din 1975 include si o categorie a celor mai buni sportivi din lume, cu doua sectiuni, una masculina si una feminina, din 2012.