Record in sport. Tricoul unei legende din baseball a fost vandut pe o suma ametitoare

Este vorba despre tricoul lui Babe Ruth, jucator american legendar de baseball, care a fost vandut cu suma de 5,64 milioane de dolari, ceea ce reprezinta un record in ce priveste un articol sportiv vandut vreodata la o licitatie, dupa cum informeaza agentia de presa britanica BBC Acest tricou a fost purtat in anii '20 de legendarul jucator de baseball si a fost vandut la Yankee Stadium.Precedentul record fusese stabilit tot de un tricou scos la licitatie al lui Babe Ruth, care a fost vandut pe 4,2 milioane de euro.Babe Ruth a fost unul dintre cei mai mari jucatori de baseball din istoria acestui sport, cu 22 de sezoane la activ, intre 1914-1935 in Major League Basseball.El a fost cel mai bun marcator din istoria baseball-ului pana in 1974 cand recordul sau de 714 puncte a fost depasit.A debutat in 1914 la echipa Boston Red Sox. S-a transferat la echipele New York Yankees in 1920 si la Boston Bravers in 1935.D.A.