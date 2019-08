Revenire senzationala in Germania pentru singurul roman din Mondialul de Raliuri

Ziare.

com

Dupa un loc pe podium in Raliul Italiei, pilotul clujean a inceput, plin de optimism, runda din Germania, acolo unde a fost prezent pentru a cincea oara. Echipajul de la Napoca Rally Academy a avut ghinion in start si, dupa o pana, s-a trezit pe penultimul loc in WRC2, fiind penalizat cu 3 minute.Pentru Simone, triplu campion national absolut al Romaniei, a inceput o cursa nebuna de revenire. In cele doua zile, romanul a incheiat probele speciale constant in Top 5, iar in ultima parte a raliului a avut inclusiv doua clasari pe locul secund.Locul 4 a adus echipajului tricolor un total de 12 puncte, iar in acest moment, cu patru runde inainte de final, Simone se afla pe 15 la general cu 28 de puncte, la numai 5 lungimi distanta de locul 7.