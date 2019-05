Romania are deja doi sportivi calificati la JO 2020 de la Tokyo. Cine i se alatura lui Robert Glinta

Ziare.

Laura Coman, campioana europeana la tir, s-a calificat, duminica, la JO 2020, dupa cum au anuntat COSR si CS Dinamo "Laura Coman s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020! Sportiva de la CS Dinamo, antrenata de Olimpiu Marin, a reusit sa tinteasca un loc cota la Cupa Mondiala de la Munchen! Ea s-a clasat pe locul 5 in finala de la pusca aer comprimat 10 metri, cu 186,3 puncte!Felicitari, Laura! Felicitari, Olimpiu Marin! Felicitari, Federatiei Romane de Tir Sportiv!", se arata intr-un comunicat postat pe pagina de Facebook a COSR Coman s-a clasat la Cupa Mondiala de la Munchen pe locul 5, dupa sportive din China si din India, ambele tari deja calificate la JO cu numar maxim de sportive.Primul sportiv calificat deja la JO fusese Robert Glinta, pe 28 aprilie, dupa ce a indeplinit baremul in proba de 100 de metri spate si a devenit atunci primul sportiv roman calificat la Jocurile Olimpice care se vor desfasura la Tokyo in 2020.Romanul are 22 de ani si este considerat una dintre sperantele inotului mondial.D.A.