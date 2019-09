Romania, in finala Campionatelor Europene de tenis de masa ACUM LIVE

Ziare.

com

14.10: Deschidem finala cum trebuie! 11-7 in primul set pentru Szocs.INFO: Romania se afla pe locul 7 in lume in clasamentul echipelor nationale feminine la tenis de masa.14.04: Cele doua jucatoare se incalzesc acum. Szocs are 25 de ani si este clasata pe 17 mondial.14.00: Avem primele imagini de la Nantes, Bernie Szocs va evolua in prima partida a zilei, impotriva unei jucatoare care doar reprezinta Portugalia, caci are origini asiatice, Jieni Shao.Echipa Romaniei e campioana en-titre, cea de la editia din 2017, urmand sa joace duminica in fata Portugaliei, dupa ce sambata am trecut de Polonia cu 3-1.Elizabeta Samara, Daniela Dodean-Monteiro si Bernadette Szocs sunt cele 3 componente ale echipei nationale. Cele trei au trecut in finala trecuta de Germania dupa o partida dramatica, terminata in meci decisiv, 3-2.Portugalia a facut doua mari surprize la Nantes, trecand de Germania in sferturi si de Ungaria in semifinale, ambele echipe fiind mult mai bine cotate pe hartie.Pana in finala, Romania a trecut in grupe de Slovacia cu 3-0, de Spania cu 3-0, apoi in sferturi de Franta tot cu 3-0.Partida va fi televizata pe LookSport TV.