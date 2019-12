Romania naturalizeaza un francez pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo

Ziare.

"Felix Duchampt este un sportiv francez in curs de naturalizare. Suntem incantati de el, practic intr-un timp foarte scurt a devenit mai roman decat romanii. Ne-a surprins ca stie deja foarte bine Imnul Romaniei si e foarte mandru sa reprezinte tara noastra la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Insa visul lui cel mare este sa reprezinte Romania la Jocurile Olimpice de la Paris, el fiind parizian. Isi doreste enorm de mult sa concureze pentru Romania la Jocurile Olimpice in fata parintilor, a familiei, prietenilor si cunoscutilor sai", a afirmat Stoica."Felix vine dintr-o tara foarte puternica in triatlonul mondial. In Franta el este pe locul 4-5 ca valoare, dar sansele lui sa participe pentru tara natala la Jocurile Olimpice sunt foarte mici. Asta pentru ca primii trei francezi sunt in primii 12 cei mai buni sportivi la nivel mondial. Iar, normal, politica federatiei din Franta este sa investeasca cel mai mult intr-un ciclu olimpic in sportivii care au cele mai mari sanse la Jocurile Olimpice. Asa ca lui nu i s-a dat sansa asta in Franta. In schimb i s-a dat sansa sa participe pentru Romania. Chiar avem o colaborare extraordinara cu federatia franceza, oamenii ni l-au recomandat si ne-au explicat ca Felix este foarte talentat, dar ei au aceste reguli. Ne-au spus ca nu pot sa stea in calea visului olimpic al lui Felix, asa ca daca noi vrem sa il naturalizam nu au nicio problema. Ideea de a-l naturaliza pe Felix a fost a fostului nostru presedinte, Peter Klosz, care tocmai ce s-a stins din viata. El a cautat cea mai buna optiune si a ajuns la Felix Duchampt si apoi a luat legatura cu federatia franceza care a spus ca ne ajuta cu drag", a adaugat el.Presedintele FRTRI a explicat ca in momentul de fata Felix Duchampt mai trebuie doar sa depuna juramantul pentru a fi cetatean roman cu drepturi depline."El a concurat anul acesta sub steag international pana s-a rezolvat cu actele de naturalizare, iar prima competitie in care a reprezentat Romania a fost Cupa Mondiala din Argentina (n.r. - din 16 noiembrie) unde a obtinut medalia de bronz. In momentul de fata totul este in regula, are si certificat de nastere romanesc, dar pentru a deveni oficial cetatean roman mai este nevoie sa depuna juramantul. Sa vedem acum exact cand se va programa acest eveniment", a afirmat oficialul FRTRI.Vlad Stoica s-a aratat un sustinator al naturalizarii strainilor in special la disciplinele mai "tinere" precum triatlonul, unde sportivii cu renume pot deveni modele pentru copii. "Eu sunt unul dintre adeptii naturalizarii pentru ca in momentul de fata triatlonul romanesc are nevoie de o generatie care sa inspire. Deja sportul nostru este destul de popular in randul copiilor, iar juniorii, cadetii si tinerii legitimati il au ca exemplu pe Felix Duchampt. De Antoanela Manac nici nu mai zic, pentru ca ea reprezinta o adevarata poveste de succes. Ea s-a apucat foarte tarziu de triatlon... deci ea nu a fost produsul unei scoli de triatlon, ea a facut inot de performanta. Asa ca a trebuit sa ia celelalte doua probe, alergare si ciclism, de la zero. Antoanela este una dintre sportivele de top din lume, pentru ca are punctaj de locul 60 mondial", a precizat Stoica.In varsta de 30 de ani, Felix Duchampt ocupa in prezent pozitia a 56-a in clasamentul mondial al Federatiei Internationale de Triatlon. El este ca si calificat pentru Jocurile Olimpice 2020 prin criteriul "new flag" al federatiei internationale, insa va incerca sa participe la Tokyo prin criteriul punctajului, mai exact sa se afle in primii 30 de triatlonisti ai lumii.