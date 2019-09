Romania s-a calificat in finala Campionatului European de tenis de masa!

Elizabeta Samara - Natalia Partyka 3-1 (11-4, 8-11, 11-9, 11-3)

Daniela Dodean Monteiro - Qian Li 0-3 (3-11, 7-11, 11-13)

Bernadette Szocs - Natalia Bajor 3-1 (11-9, 8-11, 11-4, 13-11)

Elizabeta Samara - Qian Li 3-0 (11-8, 11-7, 11-7)

In semifinale, fetele noastre au dispus de reprezentativa Poloniei cu scorul de 3-1.Elizabeta Samara a fost omul numarul unu din echipa noastra, obtinand doua victorii, cu Natalia Partyka si cu Qian Li, in timp ce Daniela Dodean a fost singura care a pierdut.Iata rezultatele meciurilor de sambata:Eliza a avut un discurs modest dupa calificarea in finala, ea spunand ca echipa este cea care a obtinut performantele."Suntem o echipa, am castigat pentru echipa. Ma simt bine dupa aceste victorii si sper sa-mi conserv forma pentru ultimul meci. Secretul unei noi finale nu-l voi spune. Vrem sa castigam din nou titlul!", a declarat Eliza Samara, potrivit Federatiei Romane de Tenis de Masa.Duminica, Romania va juca finala Europeanului de tenis de masa cu invingatoarea duelului Ungaria - Portugalia.M.D.