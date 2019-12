Roxana Maracineanu, evacuata de pe un stadion

Ziare.

com

Roxana Maracineanu asista la meciul de fotbal dintre Red Star - Quevilly, insa a fost nevoita sa paraseasca arena Bauer din cauza insuletelor suporterilor, anunta News.ro , care citeaza publicatia Le Point."Toata lumea detesta ministrul" si "Aici nu este nimeni cu Macron, asa ca urca-te in masina si pleaca" sunt doar doua dintre scandarile suporterilor.Fanii au aruncat si cu un pahar plin cu lichid catre ministru."Am fost abordata de o persoana care avea un mesaj politic de transmis. Venisem pentru a avea contact cu un club care apara valorile in care ma recunosc. Este situat la cativa pasi de inima viitoarelor Jocuri Olimpice de la Paris, din 2024, si vreau sa ii sustin. Voi reveni...", a declarat Maracineanu pentru Le Parisien.Nascuta la Bucuresti, fosta inoatoare a emigrat in Franta in 1984, iar anul trecut a fost numita ministru al Sporturilor in Guvernul Edouard Philippe.Romanca cu dubla cetatenie romano-franceza a devenit, in 1998, prima campioana mondiala la inot din istoria Frantei, obtinand aurul la proba de 200 m spate, in cadrul intrecerilor de la Perth.Apoi, Roxana Maracineanu a obtinut medalia de argint in 2000, la Jocurile Olimpice de la Sydney, retragandu-se in 2004.