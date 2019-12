Rusia a contestat oficial suspendarea din scandalul de dopaj

Ziare.

"Mai multe documente au fost transmite Agentiei Mondiale Antidoping. Printre acestea se afla si o notificare a dezacordului fata de sanctiuni", a precizat directorul general al RUSADA, Iuri Ganus.Conform procedurii, AMA/WADA trebuie acum sa sesizeze Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne.Ganus a semnat aceasta scrisoare dupa o decizie a instantelor care conduc RUSADA, consiliul de supraveghere si fondatorii sai, comitetele olimpice si paralimpice ruse. Ganus se opune acestei contestatii si a indicat ca a trimis o a doua scrisoare catre AMA/WADA, in nume propriu, exprimandu-si pozitia personala."Regret sa va informez ca am esuat in eforturile mele de a schimba parerea (organismelor decizionale ale RUSADA) legata de notificare", se arata in scrisoarea sa.De mai multe saptamani, seful RUSADA a afirmat in public ca autoritatile ruse sunt vinovate de acest scandal, cerand sprijinul presedintelui Vladimir Putin in lupta sa contra trisorilor din sportul rus.El a apreciat ca orice contestare a sanctiunilor dictate de AMA/WDA va fi "ineficace si inutila".Agentia Mondiala Antidoping a decis pe 9 decembrie sa interzica participarea Rusiei pe o perioada de patru ani la principalele evenimente sportive internationale, intre care Jocurile Olimpice din 2020, 2022 si Cupa Mondiala de fotbal din 2022.Agentia a considerat ca Rusia a "manipulat" datele laboratorului antidoping de la Moscova care i-au fost transmise la inceputul anului, o continuare a scandalului izbucnit in 2015, cu dezvaluirea unui dopaj institutionalizat practicat din 2011, implicand inalti functionari, agenti secreti si probe de urina traficate.