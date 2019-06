Scandal urias in sportul romanesc: S-au musamalizat teste pozitive pentru cel putin trei sportivi!

Ziare.

com

Numele sau apare in raportul WADA legat si de anumite teste facute in cazul mortii fotbalistului dinamovist Patrick Ekeng, in sensul ca Vijiiala ar fi instruit angajatii laboratorului sa foloseasca o metoda de testare nevalidata, scrie publicatia de specialitate sportsintegrityinitiative.com, care a intrat in posesia raportului WADA, declarat confidential.Acesta este cel de-al doilea raport WADA, dupa ce in 2017, in urma unei anchete amanuntite, Agentia Mondiala Antidoping a suspendat Laboratorul de la Bucuresti la 29 noiembrie 2017 pentru falsificarea rezultatelor unor teste antidoping efectuate de sportivi romani. Principalii vizati de investigatia WADA au fost directorul Laboratorului, Valentin Pop, si fosta directoare adjuncta Mirela Zorio, ambii destituiti din functii in 2017.Pop si Zorio au fost concediati din posturile lor, dar, in ciuda presiunii WADA, cel de-al doilea raport al organizatiei mondiale a constatat ca ANAD a continuat sa influenteze laboratorul pana in decembrie 2017, precizeaza sursa citata.Raportul a constatat ca Vajiala a indrumat angajatii laboratorului de la Bucuresti sa ascunda un test pozitiv pentru hormonul de crestere uman (HGH) ca pe o verificare interna a calitatii probelor. Unul dintre cei doi angajati ai laboratorului de la Bucuresti care au depus marturie in acest caz la WADA este actualul director Cristina Stan. Cel de-al doilea doctor care a dat declaratii este Ani Toboc.Cristina Stan a comunicat organizatiei mondiale ca in noiembrie 2016, dupa un control al WADA, Graziela Vajiala ar fi cerut distrugerea oricaror probe in cazul halterofilului Gabriel Sincraian, care a pierdut medalia de bronz de la Jocurile Olimpice de la Rio, in urma testarii pozitive.Esantionul in cauza a fost eliminat din Laboratorul din Bucuresti, iar reanalizarea la laboratorul din Austria a fost negativa, nu a fost depistat hormonul de crestere, precizeaza raportul.Al doilea raport al WADA precizeaza ca Vajiala ar fi solicitat angajatilor laboratorului sa fie instiintata imediat despre existenta oricaror teste initale pozitive si astfel s-a ajuns la cazurile luptatoarelor Elena Scarlatescu si Suzana Seicariu, depistate pozitive cu furosemid, un medicament diuretic. Vajiala i-ar fi ordonat lui Pop sa raporteze probele ca fiind negative, chiar daca furosemidul fusese detectat.Raportul a constatat, de asemenea, ca Valentina Alexandrescu, director in cadrul ANAD, "a inchis ochii cel mai bine la conduita necorespunzatoare a presedintelui Vajiala', fiind considerata complice, si recomanda sa fie concediati din posturile pe care le detineau. Dupa demisia sa, Viorica Dancila, premierul Romaniei, numit-o pe Vajiala vicepresedinta al Institutului National de Formare Profesionala, cu gradul de secretar de stat.Din raportul WADA, reiese de asemenea ca laboratorul de la Bucuresti nu a comunicat organizatiei mondiale ca nu dispune de nicio metoda de detectare a meldoniumului, substanta interzisa la inceputul anului 2016, in ciuda faptului ca fostul director al laboratorului, Valentin Pop, declarase presei ca a identificat mai multe esantioane continand aceasta substanta.Raportul dat publicitatii de sportsintegrityinitiative.com a constatat, de asemenea, ca Vajiala a instruit personalul laboratorului de la Bucuresti sa utilizeze o metoda de testare nevalidata pentru a analiza un esantion al fotbalistului camerunez Patrick Ekeng, decedat pe stadionul Dinamo, in timpul unui meci din Liga I. Raportul nu mentioneaza insa daca moartea fotbalistului a fost motivul pentru care Cristina Stan a fost instruita sa analizeze proba de sange folosind metoda SAr-PAGE, nevalidata de laborator pana la 28 septembrie 2017. Stan a refuzat sa efectueze proba, insa Graziela Vajiala ar fi facut presiuni asupra sa in acest sens, mai mentioneaza sursa citata.Raportul a constatat, de asemenea, ca Valentina Alexandrescu, director in cadrul ANAD, "a inchis ochii cel mai bine la conduita necorespunzatoare a presedintei Vajiala', fiind considerata complice, si recomanda sa fie concediata din postul pe care il detine."Concluziile celui de-al doilea raport al WADA in cazul Laboratorului de la Bucuresti confirma faptul ca un fost angajat de stat a directionat laboratorul pentru a acoperi teste pozitive. In urma descoperirii acestui fapt, persoana care a condus o astfel de conspiratie da demisionat' din postul sau, pentru a fi promovata de catre guvern", mai scrie sursa citata, facand referire la faptul ca Vajiala a fost numita vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual, cu rang de sub-secretar de stat.Un purtator de cuvant al WADA a declarat pentru sportsintegrityinitiative.com ca organizatia mondiala va face publice rezultatele la finalul procesului aflat inca in derulare.Dupa demisia Grazielei Vajiala, in functia de presedinte al Agentiei Nationale Antidoping a fost numit Cristian Balaj, fost arbitru international si fost consilier in cadrul Ministerului Tineretului si Sportului. La scurt timp, la 4 aprilie, Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) a ridicat suspendarea acreditarii Laboratorului de Control Doping din Romania, stabilind ca Laboratorul a indeplinit toate criteriile Comitetului Disciplinar pentru reinstaurarea acreditarii.In urma unei anchete amanuntite, Agentia Mondiala Antidoping a suspendat Laboratorul de la Bucuresti la 29 noiembrie 2017 pentru falsificarea rezultatelor unor teste antidoping efectuate de sportivi romani. In prezent, Laboratorul de Control Doping este condus de Cristina Stan, aceasta ocupand functia de director din luna mai 2018.Laboratorul de Control Doping de la Bucuresti a fost infiintat in 1983 si a fost pentru mult timp singurul laborator acreditat de Agentia Mondiala Antidoping din Europa de Est. Laboratorul este o institutie publica cu personalitate juridica, independenta din punct de vedere analitic, financiar, stiintific si operational fata de Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD) si orice structura sportiva, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului ministru, finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Graziela Vajiala a fost presedinta ANAD din octombrie 2005, dupa ce, anterior, a condus timp de 22 de ani Laboratorul de Control Doping.A detinut mai multe functii la nivel international, cum ar fi cea de presedinte al grupului consultativ pe probleme educative din cadrul Grupului de Monitorizare a Conventiei Anti-Doping a Consiliului Europei, apoi a avut doua mandate de raportor privind egalitatea de sanse intre femei si barbati al Comitetului Ad-Hoc pentru Agentia Mondiala Anti-Doping (CAHAMA) si nu mai putin de trei mandate de vicepresedinte al Biroului Conventiei internationale impotriva dopajului in sport a UNESCO.Graziela Vajiala a fost onorata cu mai multe ordine si distinctii, printre care Medalia Nationala "Serviciul Credincios" (2000) si Ordinul "Meritul Sportiv" clasa a II-a (2004) . A elaborat peste o suta de lucrari stiintifice si a publicat noua carti de specialitate. In calitate de expert, a facut parte din mai multe entitati stiintifice: expert din partea Romaniei la Consiliul Europei, Grupul de Monitorizare al Conventiei Anti-Doping; expert la Consiliul Europei in cadrul Grupului Stiintific; Membru fondator al Consiliului Stiintei Sportului din Romania; Membru in Societatea Romana de Farmacologie Terapeutica si Toxicologie Clinica; Membru in Societatea Europeana de Toxicologie; Membru in Societatea Romana de Informatica Medicala; Membru fondator al Federatiei Romane de Inginerie Medicala.