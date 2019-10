Simone Tempestini si Vali Porcisteanu se dueleaza pentru titlu la Brasov

Ziare.

com

Campion national en-titre, Tempestini are nevoie doar de un loc 4 pentru a fi sigur ca va castiga al patrulea titlu in ultimii 5 ani. Pilotul de la Napoca Rally Academy a anuntat inca de dinaintea startului oficial ca isi doreste sa castige la Brasov, asa cum a facut-o de fiecare data in ultimele patru editii.La shakedown, probe neoficiala care da startul confruntarilor dintre caii putere, Tempestini a reusit sa parcurca traseul in 02:52,7, in tip ce Porcisteanu, principalul sau contracandidat la titlu, a incheiat in 03:08,6, doar al patrulea timp al zilei de pana acum.Raliul Brasovului se desfasoara pe macadam, suprafata favorita a lui Tempestini, cel mai tanar campion national absolut din istoria Romaniei, la 21 de ani, si totodata singurul tricolor care a castigat vreodata un titlu mondial, performanta stabilita in 2016.Competitia a avea prima proba speciala, dintr-un total de 8, astazi, incepand cu ora 14:30. In total, concurentii vor trebui sa parcurga un total de 119 kilometri pentru a ajunge la finis.