Spectacolul a fost la el acasa vineri in jurul Arenei Nationale

Ziare.

com

Romanii Radu Moise aka Santos si Bogdan Padurariu sunt marea surpriza a zilei, reusind sa completeze podiumul calificarilor in preferintele arbitrilor sositi din Lituania. Sambata dupa-amiaza vor avea loc mult asteptatele battle-uri pentru stabilirea campionului.Cateva mii de spectatori au asistat vineri la mansele de calificari, care s-a desfasurat in jurul Arenei Nationale. In total, peste 50 de piloti din 7 tari au fost prezenti la start.Dupa ce fiecare dintre acestia a avut la dispozitie trei ture, cehul Marko Zakouril, pe un BMW M2 de 800 de cai putere, a obtinut cel mai bun punctaj, incheind ziua cu 90,67 puncte. Pe doi s-a clasat "Santos", cu 85,33 puncte, iar al treilea in calificari este Padurariu, cu 83 de puncte. Singurul roman care a mai fost prezent in Top 10 este Rares Girda, cu 77 de puncte.Campionul bulgar Danko Dimitrov a venit al patrulea, campionul polonez Marcin Banowich a reusit al cincilea punctaj,iar cel al Ucrainei, Dmitriy Illyuk, pe 6. Alti doi ucrainieni, Sergey Kremets si Sergey Gubanov au fost pe 7, respectiv 8. Campionul Slovaciei, Roman Kolesar a terminat pe 9.Dintre cei trei piloti aflati in lupta pentru titlul acestui sezon, cel mai bine clasat a fost bulgarul Ivan Ivanov, al 11-lea, urmat de Sorin Ene, pe 18, in timp ce liderul campionatului, Razvan Fratianu, a inregistrat doar al 21-lea punctaj.La Semi Pro, divizia dedicata pilotilor aflati la inceput de drum, cel mai bun punctaj a fost obtinut de bulgarul Daniel Tonchev, in timp ce liderul campionatului, Claudiu Adam, a fost al treilea. Aflat la debutul sau in RoDrift, David Filip a bifat al doilea scor al zilei la Semi Pro.Sambata, de la ora 10:00, vor incepe antrenamentele, iar de la ora 12:00 vor avea loc battle-urile pentru stabilirea noului campion de la Semi Pro. Marea finala a campionatului va incepe de la ora 16:00, in direct pe Pro X.Accesul este gratuit la evenimentul organizat de Primaria Municipiului Bucuresti prin Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti si RoDrift, sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv. Spectatorii beneficiaza de o zona de food court, dar si de una dedicata distractiei, inclusiv pentru cei mici.